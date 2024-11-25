Заместитель командира 3-й ОШБр ответил, возможна ли женская мобилизация

Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин
В Украине уже не один месяц ходят слухи о возможной принудительной мобилизации женщин. Однако в настоящее время хватает женщин, которые добровольно готовы идти на службу в армию.
Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью NV.
Принудительная мобилизация женщин
По словам Жорина, о принудительной мобилизации женщин в Украине речь даже не идет, поскольку хватает добровольцев, которые готовы служить в армии.
"Пока об этом вообще не может идти речь. Я не вижу сейчас никаких сигналов об этом. Но женщин, которые добровольно готовы идти служить в армию, на сегодняшний день очень много", — сказал он.
По мнению военного, даже работая с этим ресурсом, мы могли бы сформировать женские подразделения. Конечно, это полностью не перекроет потребности, но это также инструмент, которому следует уделить внимание и он работает в комплексе.
Жорин отметил, что также многие женщины-добровольцы не могут найти место в армии, потому что, например, в подразделении заняты все должности, которыми они интересуются.
"А она хочет служить именно там, кто видит себя на конкретной должности, а она занята, где-то командир не хочет брать женщину...", — добавил он.
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