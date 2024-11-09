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Жорин против акцента только на количестве мобилизованных

9 ноября 2024 02:17
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Жорин считает, что акцент на количестве мобилизованных людей ошибка
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается полномасштабная война, а значит, людей продолжают набирать в ряды ВСУ. Однако не следует руководствоваться показателем количества людей, которое нужно мобилизовать за какой-то период.

Об этом в своем Telegram написал бывший командир полка "Азов" и ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Почему-то мы продолжаем постоянно говорить о количестве людей, которое нужно мобилизовать за какой-то период. Категорически не нравится, что мы руководствуемся этим показателем как единственным и самым важным", — пишет Жорин.

Военный подчеркнул, что, во-первых, не стоит забывать о том, как мобилизованных людей потом применять. Поскольку на их количестве процесс не заканчивается, а наоборот, только начинается. В частности, речь идет об их обучении, оснащении, обеспечении и использовании на поле боя.

Во-вторых, Жорин отметил, что уже ни для кого не секрет, что качество набранного личного состава становится все хуже. Основная причина — все большее количество не очень мотивированных людей.

Бывший командир "Азова" подчеркнул, что решать нужно корень проблемы, поскольку даже немотивированный боец может стать мотивированным.

"Думать надо о корне проблемы — мотивации населения, системе государственного рекрутинга и подготовки, применения подразделений. Даже немотивированный боец, попадая в нормальное подразделение к нормальным командирам, работающим с личным составом, очень быстро станет мотивированным, будет равняться на собратьев и принесет максимум пользы ", — резюмировал он.

Напомним, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что рейды со стороны работников ТЦК обусловлены нежеланием украинцев становиться на учет. Он добавил, что военные имеют достаточно возможностей, чтобы призывать нужных им специалистов.

Также он убежден, что пока нет необходимости в формировании новых бригад. В то же время, по его мнению, необходимо должным образом укомплектовать уже существующие подразделения.

Украина фронт мобилизация война в Украине ВСУ ситуация на фронте

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