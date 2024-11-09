Жорін вважає, що акцент на кількості мобілізованих людей є помилкою

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

В Україні триває повномасштабна війна, а отже, людей і далі набирають до лав ЗСУ. Проте не варто керуватись показником кількості людей, яку потрібно мобілізувати за якийсь період.

Про це у своєму Telegram написав колишній командир полку "Азов" та нині заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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Чому акцент лише на кількості мобілізованих є помилковим

"Чомусь ми продовжуємо постійно говорити про кількість людей, яку потрібно мобілізувати за якийсь період. Категорично не подобається, що ми керуємось цим показником, як єдиним і найважливішим", — пише Жорін.

Військовий наголосив, що по-перше, не варто забувати про те, як мобілізованих людей потім застосовувати. Оскільки на їх кількості процес не закінчується, а навпаки, лише починається. Зокрема, мова йде про їх навчання, оснащення, забезпечення та використання на полі бою.

По-друге, Жорін зазначив, що вже ні для кого не секрет, що якість набраного особового складу стає все гірше. Основною причиною є все більша кількість не дуже вмотивованих людей.

Колишній командир "Азову" наголосив, що вирішувати треба корінь проблеми, оскільки навіть невмотивований боєць може стати вмотивованим.

"Думати треба про корінь проблеми — мотивацію населення, систему державного рекрутингу та підготовки, застосування підрозділів. Навіть невмотивований боєць, потрапляючи в нормальний підрозділ до нормальних командирів, які працюють з особовим складом, дуже швидко стане вмотивованим, буде рівнятись на побратимів й принесе максимум користі", — резюмував він.

Нагадаємо, що заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що рейди з боку працівників ТЦК зумовлені небажанням українців ставати на облік. Він додав, що військові мають вдосталь можливостей, щоб призивати потрібних їм спеціалістів.

Також він переконаний, що наразі немає необхідності у формуванні нових бригад. Натомість, на його думку, необхідно належним чином укомплектувати вже існуючі підрозділи.