Жорин поддерживает снижение мобилизационного возраста в Украине, но при двух условиях

Максим Жорин. Фото: скриншот из видео

Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин считает, что снижать мобилизационный возраст в Украине нужно. Однако для этого должны быть созданы соответствующие условия, связанные со сроком службы и денежными выплатами.

Об этом Жорин написал в своем Telegram-канале.

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Условия для снижения мобилизационного возраста

"Считаю, что молодежи мы должны дать возможность подписать контракт на определенный срок. На год, два, а не до конца военного положения", — говорится в сообщении.

Второй составляющей Жорин назвал денежную мотивацию. Он отметил что для молодежи нужны единовременные выплаты при подписании контракта.

"Вместе с понятной перспективой по срокам службы это может стать тем решением, которое даже увеличит количество добровольцев в армии молодого возраста", — резюмировал он.

Напомним, недавно советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, Майк Волтц, заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Он аргументировал это необходимостью решить проблему нехватки живой силы на фронте.

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