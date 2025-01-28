Жорін підтримує зниження мобілізаційного віку в Україні, але за двох умов

Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін вважає, що знижувати мобілізаційний вік в Україні треба. Однак для цього мають бути створені відповідні умови, пов'язані з терміном служби і грошовими виплатами.

Про це Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

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Умови для зниження мобілізаційного віку

"Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця військового стану", — йдеться у повідомленні.

Другою складовою Жорін назвав грошову мотивацію. Він зазначив що для молоді потрібні одноразові виплати при підписанні контракту.

"Разом зі зрозумілою перспективою по строкам служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, Майк Волтц, заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він аргументував це необхідністю вирішити проблему нестачі живої сили на фронті.

Також ми повідомляли, що деяких жінок можуть призвати з 1 лютого 2025 року.