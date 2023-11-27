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Более жесткий призыв и повестки за нарушение — новости мобилизации за неделю

27 ноября 2023 03:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Более жесткий призыв и повестки за нарушение — новости мобилизации за неделю
Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине продолжается мобилизация, и условия ее реализации периодически претерпевают изменения. Так, в течение недели были предложения призывать на передовую молодых мужчин, наказывать повестками за нарушение комендантской, а также в Раде рассматривают возможность более жесткого призыва.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Конфликт с работниками ТЦК

Недавно 22 ноября во Львове возник конфликт между сотрудниками ТЦК и парой. Вероятно, причиной стало нарушение мужчиной и женщиной комендантского часа. После ссоры мужчину "запаковали" в авто и увезли в неизвестном направлении.

Военный призыв 18-летних парней

Командир батальона 3-й штурмовой бригады Петр Горбатенко заявил, что мобилизовать нужно молодых в возрасте 18-20 лет. 50-летние мужчины не могут выполнять свои обязанности из-за хронических заболеваний. К тому же молодежь можно всему научить, да и физическая подготовка у них лучше.

Повестка как средство наказания

В Херсонской области за нарушение комендантского часа будут выдаваться повестки. Такое решение принял глава ОВА Александр Прокудин.

Также будут мобилизовать больше жителей региона и будут активнее проверять мужчин, которым вручили повестку, на блокпостах.

Вероятные изменения по мобилизации

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила о возможных важных изменениях в мобилизации в стране:

  • Расширение перечня лиц на военном учете.
  • Уменьшение количества опекунов для лиц I или II группы инвалидности.
  • Граждане, получающие второе или третье высшее образование, без отсрочки.
  • Лица, совершившие уголовные правонарушения, должны встать на военный учет.
  • Отмена запрета на предоставление данных о регистрации местожительства военнообязанных лиц.

Однако это не окончательные решения, ведь они еще рассматриваются.

Выезд за границу

С начала 2023 года ГНСУ отказало в пересечении границы 41 тысячи человек, преимущественно мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые предъявили документы, не предоставляющие права на пересечение границы. Среди них много студентов зарубежных вузов, которым запрещен выезд.

Напомним, что боец ВСУ предложил мобилизовать чиновников защищать Украину.

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