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Боєць ЗСУ запропонував мобілізувати чиновників в Україні

27 листопада 2023 00:11
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Боєць ЗСУ запропонував мобілізувати чиновників в Україні
Боєць ЗСУ із позивним ''Сірко''. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Боєць ЗСУ Дмитро Галущенко із позивним ''Сірко'' запропонував радикальне рішення щодо мобілізації. На його думку, на фронт потрібно закликати чиновників, щоб вони боронили країну.

Про це військовий повідомив у своєму YouTube.

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Сірко повідомив, що він був учасником державної служби. За його словами, там спокійно можна скорочувати 60% персоналу. Це стосується таких структур, як: прокуратура, поліція та митниця.

Військовий запропонував залишити лише 20% працівників, переважно жінок, з огляду на можливості сучасної автоматизації.

На його думку, зменшення числа чиновників дозволить направити більше людей до резерву ЗСУ для проведення наступальних операцій, а також надасть можливість фронтовикам відновитися.

Глущенко висловив думку, що чиновники, які все життя фінансуються коштом платників податків, мають бути в перших лавах захисників держави та її громадян.

"На майбутнє, якщо ти чоловік призовного віку, ти не повинен мати права обіймати державну посаду, якщо у тебе не буде статусу учасника бойових дій. Оскільки, якщо ти живеш коштом держави, ти маєш її захищати", — зазначив він.

Нагадаємо, що на думку ветерана АТО Мартіна Бреста, тотальна мобілізація не допоможе Україні виграти війну проти Росії. Якщо призвати 4 млн осіб, вийти на межі 1991 року, то противник продовжуватиме нарощувати свою силу.

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