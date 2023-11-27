Боєць ЗСУ запропонував мобілізувати чиновників в Україні

Боєць ЗСУ із позивним ''Сірко''. Фото: скриншот

Боєць ЗСУ Дмитро Галущенко із позивним ''Сірко'' запропонував радикальне рішення щодо мобілізації. На його думку, на фронт потрібно закликати чиновників, щоб вони боронили країну.

Про це військовий повідомив у своєму YouTube.

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Сірко повідомив, що він був учасником державної служби. За його словами, там спокійно можна скорочувати 60% персоналу. Це стосується таких структур, як: прокуратура, поліція та митниця.

Військовий запропонував залишити лише 20% працівників, переважно жінок, з огляду на можливості сучасної автоматизації.

На його думку, зменшення числа чиновників дозволить направити більше людей до резерву ЗСУ для проведення наступальних операцій, а також надасть можливість фронтовикам відновитися.

Глущенко висловив думку, що чиновники, які все життя фінансуються коштом платників податків, мають бути в перших лавах захисників держави та її громадян.

"На майбутнє, якщо ти чоловік призовного віку, ти не повинен мати права обіймати державну посаду, якщо у тебе не буде статусу учасника бойових дій. Оскільки, якщо ти живеш коштом держави, ти маєш її захищати", — зазначив він.

Нагадаємо, що на думку ветерана АТО Мартіна Бреста, тотальна мобілізація не допоможе Україні виграти війну проти Росії. Якщо призвати 4 млн осіб, вийти на межі 1991 року, то противник продовжуватиме нарощувати свою силу.