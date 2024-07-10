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Смена военно-учетной специальности — как это сделать

10 июля 2024 22:17
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как правильно изменить военно-учетную специальность
Военнообязанные в ТЦК. Фото: expert.in.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

После начала обновления данных через мобильное приложение "Резерв+" актуальна та военно-учетная специальность, указанная в приложении. Для того чтобы исправить ошибку в ВОС, военнообязанному нужно обратиться в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написали юристы Сергей Богун и Ярослав Турчин.

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После начала процесса обновления военно-учетных данных, в частности, через мобильное приложение "Резерв+", у некоторых военнообязанных появились проблемы с военно-учетной специальностью.

Так, в старых бумажных документах и электронном варианте указываются разные военные специальности.

"Действует ВУС, которая указана в "Резерв+", а не в Вашем военном билете, который с 19 мая фактически не является военно-учетным документом", — пояснил Ярослав Турчин.

Без визита в ТЦК не обойтись

Сергей Богун объяснил, что делать в такой ситуации. Для исправления ситуации с военно-учетной специальностью следует обратиться в территориальный центр комплектования.

"Сначала воспользуйтесь технической поддержкой в телефонном режиме, затем можете обратиться соответствующим письменным запросом. Если не поможет — только офлайн-посещение ТЦК и СП", — подчеркнул юрист.

Напомним, что мобилизованные украинцы должны назначаться на должности согласно их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.

Адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции Вооруженных Сил Украины Евгений Филипец рассказал о том, как выбирают должности для только что мобилизованных.

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