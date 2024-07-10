Як правильно змінити військово-облікову спеціальність

Військовозобов’язані у ТЦК. Фото: expert.in.ua

Після початку оновлення даних через мобільний застосунок "Резерв+" актуальною є та військово-облікова спеціальність, яка вказана у застосунку. Для того, аби виправити помилку у ВОС, військовозобов’язаному треба звернутися до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали юристи Сергій Богун та Ярослав Турчин.

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Яка військова спеціальність є актуальною

Після початку процесу оновлення військово-облікових даних, зокрема, через мобільний застосунок "Резерв+", у деяких військовозобов’язаних з’явилися проблеми із військово-обліковою спеціальністю.

Так, у старих паперових документах та електронному варіанті вказуються різні військові спеціальності.

"Чинною є ВОС, яка вказана у "Резерв+" , а не у Вашому військовому квитку, який з 19 травня фактично не є військово-обліковим документом", — пояснив Ярослав Турчин.

Без візиту до ТЦК не обійтись

Сергій Богун пояснив, що робити у такій ситуації. Для виправлення ситуації із військово-обліковою спеціальністю треба звернутися до територіального центру комплектування.

"Спочатку скористайтеся технічною підтримкою в телефонному режимі, потім можете звернутися відповідним письмовим запитом. Якщо не допоможе — лише офлайн-відвідування ТЦК та СП", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що мобілізованих українців мають призначати на посади згідно з їхніми військово-обліковими спеціальностями. Але в умовах воєнного стану їх можуть перекваліфікувати на дефіцитні спеціальності.

Додамо, адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції Збройних Сил України Євген Филипець розповів про те, як обирають посади для щойно мобілізованих.