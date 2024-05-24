Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У ТЦК пояснили, чи враховують військово-облікову спеціальність під час мобілізації arrow

У ТЦК пояснили, чи враховують військово-облікову спеціальність під час мобілізації

24 травня 2024 02:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ТЦК пояснили, чи враховують військово-облікову спеціальність під час мобілізації
Бійці Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник очільника мобілізаційного відділу Територіального центру комплектування Солом’янського району Києва підполковник Павло Литвин заявив, що військово-облікова спеціальність (ВОС) випливає з освіти та фаху людини. Однак це не означає, що цю спеціальність не можна змінювати.

Про це Павло Литвин розповів в інтерв'ю Громадському, опублікованому в четвер, 23 травня.

Читайте також:

Як визначається військово-облікова спеціальність

Підполковник зазначив, що чим більше фахових спроможностей у військовозобов’язаного, тим більше в нього спеціальностей, підтверджених відповідними документами. До того ж під час військової служби ВОС можуть змінюватися.

За словами Литвина, якщо людина отримала посвідчення водія вантажівки 30 років тому, але нема практики, то вона не зможе здобути таку спеціальність. Ці нюанси з'ясовуються з представником ТЦК особисто.

"У багатьох значиться військово-облікова спеціальність "будівельник — підсобний робітник", бо ці люди після отримання приписного у віці 17 років більше не з’являлися у військкоматі. Отже, ТЦК не має інформації про їхню освіту. Таку ВОС дають людям без фахової освіти. Людина може бути хоч диригентом, але в ТЦК буде значитися підсобним робітником. Хочете мати відповідну ВОС — оновлюйте свої дані в ТЦК", — пояснив Литвин.

 

Чи впливає ВОС на мобілізацію 

Він додав, що мобілізація осіб з ВОС здійснюється за потребами фронту. Спершу ТЦК відправляє мобілізованих до навчальних центрів для проходження базового загального військового вишколу, де за бажання можна змінити ВОС. Тобто спеціальність в обліковій картці не визначає конкретних обов'язків у війську чи негайного направлення до частин.

Нагадаємо, що в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловікам призовного віку треба оновити свої облікові дані протягом 60 днів. Павло Литвин пояснив, в якому разі треба йти саме до військкомату.

Також Литвин розповів, що означають статуси у картці військовозобов'язаного в додатку "Резерв+".

мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
війна
спеціальність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця