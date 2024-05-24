У ТЦК пояснили, чи враховують військово-облікову спеціальність під час мобілізації

Бійці Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступник очільника мобілізаційного відділу Територіального центру комплектування Солом’янського району Києва підполковник Павло Литвин заявив, що військово-облікова спеціальність (ВОС) випливає з освіти та фаху людини. Однак це не означає, що цю спеціальність не можна змінювати.

Про це Павло Литвин розповів в інтерв'ю Громадському, опублікованому в четвер, 23 травня.

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Як визначається військово-облікова спеціальність

Підполковник зазначив, що чим більше фахових спроможностей у військовозобов’язаного, тим більше в нього спеціальностей, підтверджених відповідними документами. До того ж під час військової служби ВОС можуть змінюватися.

За словами Литвина, якщо людина отримала посвідчення водія вантажівки 30 років тому, але нема практики, то вона не зможе здобути таку спеціальність. Ці нюанси з'ясовуються з представником ТЦК особисто.

"У багатьох значиться військово-облікова спеціальність "будівельник — підсобний робітник", бо ці люди після отримання приписного у віці 17 років більше не з’являлися у військкоматі. Отже, ТЦК не має інформації про їхню освіту. Таку ВОС дають людям без фахової освіти. Людина може бути хоч диригентом, але в ТЦК буде значитися підсобним робітником. Хочете мати відповідну ВОС — оновлюйте свої дані в ТЦК", — пояснив Литвин.

Чи впливає ВОС на мобілізацію

Він додав, що мобілізація осіб з ВОС здійснюється за потребами фронту. Спершу ТЦК відправляє мобілізованих до навчальних центрів для проходження базового загального військового вишколу, де за бажання можна змінити ВОС. Тобто спеціальність в обліковій картці не визначає конкретних обов'язків у війську чи негайного направлення до частин.

Нагадаємо, що в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловікам призовного віку треба оновити свої облікові дані протягом 60 днів. Павло Литвин пояснив, в якому разі треба йти саме до військкомату.

Також Литвин розповів, що означають статуси у картці військовозобов'язаного в додатку "Резерв+".