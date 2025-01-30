Прохождение ВВК — какие изменения ждут военнообязанных

Прохождение ВВК. Фото: armyinform_com.ua

Кабинет министров Украины изменил процедуру направления на медосмотр военнообязанных, которые пришли в территориальные центры комплектования для уточнения данных. Теперь все будут проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в постановлении №91, которое опубликовано на сайте Правительства.

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Согласно правительственному постановлению, которое было принято 28 января, отныне все, кто находится на воинском учете и пришли в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные, могут быть направлены на медосмотр. Ранее военнообязанные граждане на медицинский осмотр не направлялись.

Отмечается, что теперь украинцев могут направить на ВВК путем вручения повестки, если будут основания для прохождения медосмотра в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, граждан смогут направить на ВВК по собственному желанию. Однако, если у мужчин жалоб на состояние здоровья нет, их не будут направлять на осмотры к врачам.

Также на медосмотр не будут направлять военнообязанных, у которых еще продолжается срок действия отсрочки.

Напомним, в приложении "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК. Однако сначала ими смогут воспользоваться не все.

Также мы писали, что для "ограниченно годных" продлили срок прохождения ВВК минимум на три месяца.