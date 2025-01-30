Проходження ВЛК — які зміни чекають на військовозобов'язаних

Проходження ВЛК. Фото: armyinform_com.ua

Кабінет міністрів України змінив процедуру направлення на медогляд військовозобов'язаних, які прийшли до територіальних центрів комплектування для уточнення даних. Тепер усі будуть проходити військово-лікарську комісію.

Про це йдеться в постанові №91, яка опублікована на сайті Уряду.

Читайте також:

Зміни військового обліку у ТЦК

Згідно з урядовою постановою, яка була ухвалена 28 січня, відтепер усі, хто перебуває на військовому обліку та прийшли до ТЦК, аби уточнити облікові дані, можуть бути направлені на медогляд. Раніше військовозобов'язані громадяни на медичний огляд не направлялися.

Зазначається, що тепер українців можуть направити на ВЛК шляхом вручення повістки, якщо будуть підстави для проходження медогляду відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Крім того, громадян зможуть направити на ВЛК за власним бажанням. Проте, якщо у чоловіків скарг на стан здоров'я немає, їх не направлятимуть на огляди до лікарів.

Також на медогляд не направлятимуть військовозобов'язаних, в яких ще триває строк дії відстрочки.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК. Однак спочатку ними зможуть скористатися не всі.

Також ми писали, що для "обмежено придатних" продовжили термін проходження ВЛК щонайменше на три місяці.