Изменения в Резерв+ - как вернуть предыдущий статус в Резерв+

Изменения в "Резерв+" — почему многих "взяли на учет"
В мобильном приложении "Резерв+" произошли существенные изменения и обновления. В результате чего многие военнообязанные получили статус "на учете".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Изменения в приложении "Резерв+"
К юристам обратился гражданин, у которого в приложении "Резерв+" изменились некоторые данные — в частности, вместо отметки о нарушении появился статус "на учете".
Гражданин поинтересовался, в связи с чем произошли такие изменения.
"Вчера произошло существенное обновление приложения "Резерв+" и уже много клиентов сообщило, что их автоматически взяли на учет или изменились персональные данные, поэтому человек и имеет такие сведения в Реестре", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.
Позитив для военнообязанных
Дерий добавил, что в этой ситуации есть и плюсы для граждан.
"Нет статуса о нарушении или розыске, а это значит, что законных оснований для задержания и доставки в ТЦК нет", — подчеркнул юрист.
Кроме того, добавил Владислав Дерий, таким образом будет доформирован электронный военно-учетный документ, поэтому отпадет необходимость в посещении ТЦК для получения бумажного документа.
Напомним, мы ранее писали о том, что в апреле 2025 года заработала новая версия "Резерв+".
Добавим, мы сообщали о том, как решить проблемы с "Резерв+" студенту.
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