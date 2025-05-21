Изменения в Резерв+ - как вернуть предыдущий статус в Резерв+

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мобильном приложении "Резерв+" произошли существенные изменения и обновления. В результате чего многие военнообязанные получили статус "на учете".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Изменения в приложении "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, у которого в приложении "Резерв+" изменились некоторые данные — в частности, вместо отметки о нарушении появился статус "на учете".

Гражданин поинтересовался, в связи с чем произошли такие изменения.

"Вчера произошло существенное обновление приложения "Резерв+" и уже много клиентов сообщило, что их автоматически взяли на учет или изменились персональные данные, поэтому человек и имеет такие сведения в Реестре", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.

Позитив для военнообязанных

Дерий добавил, что в этой ситуации есть и плюсы для граждан.

"Нет статуса о нарушении или розыске, а это значит, что законных оснований для задержания и доставки в ТЦК нет", — подчеркнул юрист.

Кроме того, добавил Владислав Дерий, таким образом будет доформирован электронный военно-учетный документ, поэтому отпадет необходимость в посещении ТЦК для получения бумажного документа.

Напомним, мы ранее писали о том, что в апреле 2025 года заработала новая версия "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, как решить проблемы с "Резерв+" студенту.