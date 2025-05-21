Зміни у Резерв+ - як повернути попередній статус у Резерв+

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У мобільному застосунку "Резерв+" відбулися суттєві зміни й оновлення. Внаслідок чого багато військовозобов’язаних отримали статус "на обліку".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Зміни у застосунку "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, у якого в застосунку "Резерв+" змінилися деякі дані — зокрема, замість позначки про порушення з’явився статус "на обліку".

Громадянин поцікавився, у зв’язку з чим відбулися такі зміни.

"Вчора відбулося суттєве оновлення застосунку "Резерв+" і вже багато клієнтів повідомило, що їх автоматично взяли на облік або змінились персональні дані, тому чоловік і має такі відомості в Реєстрі", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Позитив для військовозобов’язаних

Дерій додав, що у цій ситуації є і плюси для громадян.

"Немає статусу про порушення або розшук, а це означає, що законних підстав для затримання та доставлення до ТЦК немає", — наголосив юрист.

Крім того, додав Владислав Дерій, таким чином буде доформований електронний військово-обліковий документ, тож відпаде необхідність у відвідування ТЦК для отримання паперового документу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у квітні 2025 року запрацювала нова версія "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, як вирішити проблеми із "Резерв+" студенту.