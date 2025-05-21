Зміни у Резерв+ - як повернути попередній статус у Резерв+

Зміни у "Резерв+" — чому багатьох "взяли на облік"
У мобільному застосунку "Резерв+" відбулися суттєві зміни й оновлення. Внаслідок чого багато військовозобов’язаних отримали статус "на обліку".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Зміни у застосунку "Резерв+"
До юристів звернувся громадянин, у якого в застосунку "Резерв+" змінилися деякі дані — зокрема, замість позначки про порушення з’явився статус "на обліку".
Громадянин поцікавився, у зв’язку з чим відбулися такі зміни.
"Вчора відбулося суттєве оновлення застосунку "Резерв+" і вже багато клієнтів повідомило, що їх автоматично взяли на облік або змінились персональні дані, тому чоловік і має такі відомості в Реєстрі", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Позитив для військовозобов’язаних
Дерій додав, що у цій ситуації є і плюси для громадян.
"Немає статусу про порушення або розшук, а це означає, що законних підстав для затримання та доставлення до ТЦК немає", — наголосив юрист.
Крім того, додав Владислав Дерій, таким чином буде доформований електронний військово-обліковий документ, тож відпаде необхідність у відвідування ТЦК для отримання паперового документу.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у квітні 2025 року запрацювала нова версія "Резерв+".
Додамо, ми повідомляли про те, як вирішити проблеми із "Резерв+" студенту.
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