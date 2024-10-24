Военный учет – реестр Оберіг, кого внесут в реестр автоматически

Реестр "Оберіг", где хранятся военно-учетные данные граждан. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабинет министров изменил процесс внесения, обновления и проверки личных данных в реестр "Оберіг". Лица в возрасте до 25 лет будут автоматически заноситься в "Оберіг", когда будут оформлять паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщили в Донецком ОТЦК.

Читайте также:

Новый формат проверки данных

Согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, личные данные призывников, военнообязанных и резервистов будут автоматически проверяться.

"Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы", — об этом рассказали в Донецком областном территориальном центре комплектования.

Кого будут автоматически заносить в реестр "Оберіг"

Вместе с тем, определенная категория граждан будет автоматически заноситься в реестр "Оберіг".

Речь идет о лицах от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт гражданина Украины.

Таким образом, они будут поставлены на военный учет без необходимости проходить военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали об экспериментальных изменениях в военном учете украинцев.

Также мы сообщали об изменениях военной подготовки в октябре 2024 года.