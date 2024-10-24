Військовий облік - реєстр Оберіг, кого внесуть в реєстр автоматично

Реєстр "Оберіг", де зберігаються військово-облікові дані громадян. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Кабінет міністрів змінив процес внесення, оновлення і перевірки особистих даних у реєстр "Оберіг". Особи віком до 25 років автоматично заноситимуться до "Оберегу", коли будуть оформлювати паспорт громадянина України.

Про це повідомили у Донецькому ОТЦК.

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Згідно із новою постановою Кабінету міністрів України, особисті дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть автоматично перевірятися.

"Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби", — про це розповіли у Донецькому обласному територіальному центрі комплектування.

Кого автоматично заноситимуть до реєстру "Оберіг"

Разом з тим, певна категорія громадян автоматично заноситиметься до реєстру "Оберіг".

Йдеться про осіб віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт громадянина України.

Таким чином, вони будуть поставлені на військовий облік без необхідності проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про експериментальні зміни у військовому обліку українців.

Також ми повідомляли про зміни у військовій підготовці в жовтні 2024 року.