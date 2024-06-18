Выплаты за ранение или в случае гибели военного - Кабмин принял изменения

Раненый военный. Фото: Reuters

Кабмин принял постановление о нововведениях в назначении денежной помощи военным. Документ отвечает всем изменениям в законы, принятые Верховной Радой, относительно изменений в назначении денежной помощи в случае гибели или ранения военного Вооруженных сил.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренк в Telegram во вторник, 18 июня.

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Нововведения в назначении денежной помощи

Принятое постановление расширяет круг лиц, имеющих право на получение единовременного пособия, в частности:

— право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим без регистрации брака;

— внуков военнослужащего при условии, что родители умерли;

— дети, родившиеся после смерти военнослужащего.

В документе указано, что размер денежной помощи в случае смерти военнослужащего в период действия военного положения при исполнении им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 миллионов гривен.

Кроме того, постановлением определяется порядок выплат, если родственник отказался от выплат. Также в документе прилагаются случаи, когда выплата денег не производится.

Напомним, срочники имеют право на получение компенсации за все дни неиспользованного отпуска. Соответствующее разъяснение было предоставлено в Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины.

Также мы писали, что в Украине за последний месяц мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода. В мае был самый большой набор на военную службу.

Ранее мы сообщали, что даже во время действия военного положения и общей мобилизации, продолжающиеся уже третий год в Украине, есть определенные категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку. Для этого они должны подать соответствующие документы в ТЦК и СП и получить решение.