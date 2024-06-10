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Чи є ризик мобілізації, поки чекаєте рішення щодо надання відстрочки — заява МОУ

10 червня 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи призвуть тих, хто вже подав документи на відстрочку
Військовозобов'язаний подає документи на відстрочку. Фото: vin.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, що тривають уже третій рік в Україні, є певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку. Для цього вони мають подати відповідні документи до ТЦК та СП та отримати рішення. 

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Чи можуть вас мобілізувати, поки ви чекаєте рішення щодо надання відстрочки

За інформацією відомства, якщо громадянин вже направив свої документи на розгляд комісії, то до ухвалення рішення щодо надання відстрочки його мобілізувати не можуть

Річ у тім, що до ухвалення рішення військовозобов'язаного не можуть направити на проходження військово-лікарської комісії. А без висновку ВЛК про стан здоров'я призов неможливий. 

Скільки розглядають заяву щодо надання відстрочки

Відповідно до українського законодавства, заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядають протягом 7 днів з дати їх надходження до комісії в ТЦК та СП.

Важливо: термін можуть продовжити, якщо комісії знадобиться звернутися до інших державних органів за додатковою інформацією.

 

Де і як дізнатись, чи надали відстрочку від мобілізації
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Де і як дізнатись, чи надали відстрочку від мобілізації 

Наразі інформацію про підтверджене право на відстрочку на основі поданих документів вносять до електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Оберіг".

Тож, щоб перевірити, чи є вже ця інформація у базі, можна:

  • звернутися безпосередньо до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку;
  • зайти в електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+ (застосунок можна звантажити собі на телефон).

Варто зауважити, якщо комісія ухвалила рішення надати відстрочку, то військовозобов’язаному повинні видати відповідну довідку. Про відмову також мають повідомити письмово, зазначивши причини. 

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних втратив  відстрочку у червні 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.

Також ми інформували, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку

ТЦК та СП
військовозобов'язані
відстрочка
Міноборони
мобілізація
війна

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