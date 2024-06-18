Виплати за поранення або у разі загибелі військового — Кабмін ухвалив зміни

Зміни у виплатах у разі поранення чи загибелі військового — що ухвалив Кабмін
Кабмін ухвалив постанову про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим. Документ відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою, щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового Збройних сил.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренк у Telegram у вівторок, 18 червня.
Нововведення у призначенні грошової допомоги
Ухвалена постанова розширює коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема:
— право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
— онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли;
— діти, які народились після смерті військовослужбовця.
У документі зазначено, що розмір грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця в період дії воєнного стану під час виконання ним обов'язків військової служби не може становити менше 15 мільйонів гривень.
Окрім того, постановою визначається порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат. Також у документі додаються випадки, коли виплата грошей не здійснюється.
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