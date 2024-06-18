Виплати за поранення або у разі загибелі військового — Кабмін ухвалив зміни

Поранений військовий. Фото: Reuters

Кабмін ухвалив постанову про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим. Документ відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою, щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового Збройних сил.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренк у Telegram у вівторок, 18 червня.

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Нововведення у призначенні грошової допомоги

Ухвалена постанова розширює коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема:

— право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;

— онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли;

— діти, які народились після смерті військовослужбовця.

У документі зазначено, що розмір грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця в період дії воєнного стану під час виконання ним обов'язків військової служби не може становити менше 15 мільйонів гривень.

Окрім того, постановою визначається порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат. Також у документі додаються випадки, коли виплата грошей не здійснюється.

Нагадаємо, строковики мають право на отримання компенсації за всі дні невикористаної відпустки. Відповідне роз’яснення надали в Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Також ми писали, що в Україні за останній місять мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року. У травні був найбільший набір на військову службу.

Раніше ми повідомляли, що навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, що тривають уже третій рік в Україні, є певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку. Для цього вони мають подати відповідні документи до ТЦК та СП та отримати рішення.