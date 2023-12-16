Изменения в мобилизации — могут ли посадить за решетку за уклонение от призыва

Человек с наручниками на руках. Фото: ktk.kz

В рамках общей мобилизации мужчины в Украине могут рассчитывать на повестку. Однако многие из тех или иных причин скрываются от призыва, за что предусматриваться определенная ответственность.

Представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк и адвокат Андрей Межирицкий рассказали ТСН.ua, могут ли отправить в тюрьму за уклонение от призыва.

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По словам Хижняк, насчет уклонистов в Украине кое-что кардинально изменились. Так, недавно в Закарпатской области двое военнообязанных, ранее получивших условные сроки, получили реальные сроки наказания.

"Закарпатская областная прокуратура в апелляции добилась изменения назначенного наказания для двух закарпатцев, которые признаны виновными в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Вместо "условного" лишения свободы их приговорили к 3 годам за решеткой", — отметила адвокат.

Ранее мужчины освобождались от наказания, если они воздерживались от новых правонарушений и исполняли обязанности в течение испытательного срока. Прокуроры Мукачевской и Тячевской окружных прокуратур обжаловали такие решения.

"Так, 34-летний мукачевец в декабре прошлого года прошел ВВК в центре комплектования, получил повестку на отправку в воинскую часть, однако указанные в ней требования проигнорировал. Через месяц после этого уклонился от мобилизации и 47-летний житель с. Калины, что на Тячевщине. Он прошел ВВК, после чего написал заявление об отказе проходить военную службу, осознавая уголовную ответственность за это. В мае-июне этого года граждан приговорили к 4 годам лишения свободы с установлением испытательного срока — 2 и 3 года соответственно", — рассказала Хижняк.

Прокуратура подавала апелляционные жалобы, прося отменить приговоры суда о наказаниях и назначить новые, что Закарпатский апелляционный суд поддержал и назначил обоим фигурантам по 3 года заключения.

Когда наступает уголовная ответственность для уклонистов

Правоохранители не исключают вероятность новых обжалований в будущем. Подобное мнение высказал и адвокат Андрей Межирицкий.

"Видимо, имея наработки, прокуратуры решили исправлять то, где они проигрывали в прошлом году", — отметил он.

Адвокат объяснил, что уголовная ответственность для военнообязанного наступает в случае, когда он получил боевую повестку, но не явился в воинскую часть.

Напомним, что в Украине продлен срок действия всеобщей мобилизации и военного положения до 14 февраля 2024 года. Поэтому военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будут вручать повестки. Однако известно, как будет проходить уведомление граждан уже с 2024 года.