Зміни в мобілізації — чи можуть посадити за ґрати за ухилення від призову

Чоловік із наручниками на руках. Фото: ktk.kz

В рамках загальної мобілізації чоловіки в Україні можуть розраховувати на повістку. Однак багато людей з тих чи інших причин переховуються від призову, за що передбачається певна відповідальність.

Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк та адвокат Андрій Межирицький розповіли ТСН.ua, чи можуть відправити до в'язниці за ухилення від призову.

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За словами Хижняк, щодо ухилянтів в Україні дещо кардинально змінилося. Так, нещодавно в Закарпатській області двоє військовозобов'язаних, які раніше отримали умовні терміни, отримали реальні строки покарання.

"Закарпатська обласна прокуратура в апеляції домоглася зміни призначеного покарання для двох закарпатців, яких визнано винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Замість "умовного" позбавлення волі їх засудили до 3 років за ґратами", — зазначила адвокатка.

Раніше чоловіків звільняли від покарання, якщо вони утримувались від нових правопорушень та виконували обов'язки протягом іспитового строку. Прокурори Мукачівської та Тячівської окружних прокуратур оскаржили такі рішення.

"Так, 34-річний мукачівець у грудні минулого року пройшов ВЛК у центрі комплектування, отримав повістку на відправку у військову частину, однак вказані в ній вимоги проігнорував. За місяць після цього ухилився від мобілізації і 47-річний мешканець с. Калини, що на Тячівщині. Він пройшов ВЛК, після чого написав заяву про відмову проходити військову службу, усвідомлюючи кримінальну відповідальність за це. У травні-червні цього року громадян засудили до 4 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку — 2 та 3 роки відповідно", — розповіла Хижняк.

Прокуратура подавала апеляційні скарги, просячи скасувати вироки суду щодо покарань та призначити нові, що Закарпатський апеляційний суд підтримав і призначив обом фігурантам по 3 роки ув’язнення.

Коли настає кримінальна відповідальність для ухилянтів

Правоохоронці не відкидають ймовірність нових оскаржень в майбутньому. Подібну думку висловив й адвокат Андрій Межирицький.

"Мабуть, маючи напрацювання, прокуратури вирішили виправляти те, де вони програвали минулого року", — зазначив він.

Адвокат пояснив, що кримінальна відповідальність для військовозобов’язаного настає у випадку, коли він отримав бойову повістку, але не з'явився до військової частини.

Нагадаємо, що в Україні продовжено термін дії загальної мобілізації та воєнного стану до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років і надалі вручатимуть повістки. Однак відомо, як відбуватиметься оповіщення громадян вже з 2024 року.