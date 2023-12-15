Мобілізація в Україні — кому будуть вручати повістки вже з першого січня

Військовозобов'язані чоловіки у військкоматі. Фото: УНІАН

В Україні продовжено термін дії загальної мобілізації та воєнного стану до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років і надалі вручатимуть повістки.

А як розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua, вручатимуть повістки також і тим громадянам, які мають право на відстрочку. Як відбуватиметься оповіщення громадян вже з 2024 року, розповідаємо далі.

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Так, за словами правозахисниці, в країні досить багато військовозобов'язаних чоловіків, які не дотримуються правил військового обліку, вони можуть взагалі не стояти на військовому обліку або ігнорувати оновлення своїх даних.

Через це виникають такі ситуації, коли громадяни й самі не знають про те, що мають право на відстрочку. Або ж якщо і знають, то офіційно не отримують.

"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо", — сказала вона.

Відповідно й самі ТЦК та СП можуть не знати, що та чи інша особа має відстрочку. Тому таким громадянам буде вручатися повістка для уточнення облікових даних, за якою може послідувати відправка на проходження військово-лікарської комісії. Вже після розглядатиметься питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки.

Правознавиця зауважила, що ТЦК та СП повинен розглянути питання щодо надання відстрочки, якщо є підстави, після проходження ВЛК та поновлення облікових даних.

Військовозобов'язаний повинен подати до військкомату всі наявні документи, які підтверджують право на відстрочку, та відповідну заяву. У такому разі чоловік не підлягатиме призову на службу під час мобілізації, додала адвокатка.

Бекало наголосила, що всі призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають призову на службу, повинні дотримуватися правил військового обліку.

Якщо громадянин не став на військовий облік військовозобов'язаних у 27 років або змінив місце проживання без постановки на військовий облік, не проходив ВЛК, не поновлював свої облікові дані, то ТЦК можуть вручити повістку для поновлення облікових даних.

"Для цього він (ТЦК) витребує всі наявні документи та дані, які стосуються військового обліку. Наприклад, диплом про наявну освіту для визначення відповідної військово-облікової спеціальності, дані про стан здоров'я. Далі цього військовозобов'язаного направляють на ВЛК", — сказала адвокатка.

Раніше ми повідомляли, що загрожує чоловікам за неявку за повісткою та відмову від ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, що народні депутати збираються надати відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків.