Может ли исключенный с учета за тяжкое преступление выезжать за границу

Проверка документов на границе Украины. Фото: ГПСУ

Несмотря на то, что граждан, совершивших тяжкие преступления, исключали с воинского учета, выехать за границу во время войны они не могут. Более того, их могут вернуть на учет и мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу граждан, которые были осуждены за тяжкие преступления

В Украине граждан, совершивших тяжкие преступления, за которые были осуждены, исключали с воинского учета.

Но, несмотря на это, такое исключение с воинского учета не влияет на пересечение границы в условиях военного положения.

"Будьте готовы к отказу и дальнейшему его обжалованию в суде, поскольку с самого начала войны исключенных с воинского учета за ранее совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление за границу не пропускают", — пояснил в ответе на этот вопрос адвокат Юрий Айвазян.

Мобилизация исключенных ранее с учета

Юрист добавил, что сейчас ситуация для этой категории граждан складывается таким образом, что их могут и мобилизовать.

"По состоянию на сейчас таких граждан восстанавливают на воинском учете, направляют на ВВК и, если нет основания для отсрочки, мобилизуют", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда осужденных за тяжкое преступление могут мобилизовать в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли мобилизация человека, который находится под следствием.