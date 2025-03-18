Чи може виключений з обліку за тяжкий злочин виїжджати закордон

Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Попри те, що громадян, які здійснили тяжкі злочини, виключали з військового обліку, виїхати за кордон під час війни вони не можуть. Більш того, їх можуть повернути на облік та мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виїзд за кордон громадян, які були засуджені за тяжкі злочини

В Україні громадян, які здійснили тяжкі злочини, за які були засуджені, виключали з військового обліку.

Але, попри це, таке виключення з військового обліку не впливає на перетин кордону в умовах воєнного стану.

"Будьте готові до відмови та подальшого її оскарження у суді, оскільки з самого початку війни виключених з військового обліку за раніше скоєний тяжкий або особливо тяжкий злочин за кордон не пропускають", — пояснив у відповіді на це питання адвокат Юрій Айвазян.

Мобілізація виключених раніше з обліку

Юрист додав, що зараз ситуація для цієї категорії громадян складається таким чином, що їх можуть і мобілізувати.

"Станом на зараз таких громадян поновлюють на військовому обліку, направляють на ВЛК та, якщо немає підстави для відстрочки, мобілізують", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли засуджених за тяжкий злочин можуть мобілізувати до ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можлива мобілізація людини, яка перебуває під слідством.