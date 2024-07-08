Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Снятие с военного учета — какие категории украинцев имеют на это право arrow

Снятие с военного учета — какие категории украинцев имеют на это право

8 июля 2024 13:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кого могут снять с военного учета
Проверка документов у военнообязанных. Фото: lviv1256.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Часть военнообязанных граждан Украины может быть снята с военного учета по разным причинам. Это, в частности, решение ВЛК о непригодности человека к военной службе, достижении предельного возраста пребывания в запасе или приговора к лишению свободы за тяжкие преступления.

Об этом говорится в материале журнала "Фокус".

Читайте также:

Либо в армию, либо на ВЛК

Снятие человека с военного учета, согласно отечественному законодательству, происходит по нескольким причинам.

Во-первых, когда человека мобилизуют и принимают на военную службу, он теряет статус военнообязанного и снимается с военного учета.

Этот гражданин приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть.

Кроме того, с военного учета можно снять и в противоположном направлении — когда по решению военно-врачебной комиссии человека признают непригодным для прохождения военной службы.

Другие причины снятия с военного учета

Также граждане Украины снимаются с военного учета и перестают быть военнообязанными в других случаях.

Это:

  • достижение предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет;
  • осуждение к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • отбывание реального наказания в учреждении исполнения наказаний.

Также с военного учета должны снять людей, которые по тем или иным причинам теряют гражданство Украины.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации стать на военный учет и обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но и определенные категории женщин.

Добавим, что мобилизованные украинцы должны назначаться на должности согласно их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.

гражданство военные военный учет мобилизация военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев