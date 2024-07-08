Кого могут снять с военного учета

Проверка документов у военнообязанных. Фото: lviv1256.com

Часть военнообязанных граждан Украины может быть снята с военного учета по разным причинам. Это, в частности, решение ВЛК о непригодности человека к военной службе, достижении предельного возраста пребывания в запасе или приговора к лишению свободы за тяжкие преступления.

Об этом говорится в материале журнала "Фокус".

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Либо в армию, либо на ВЛК

Снятие человека с военного учета, согласно отечественному законодательству, происходит по нескольким причинам.

Во-первых, когда человека мобилизуют и принимают на военную службу, он теряет статус военнообязанного и снимается с военного учета.

Этот гражданин приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть.

Кроме того, с военного учета можно снять и в противоположном направлении — когда по решению военно-врачебной комиссии человека признают непригодным для прохождения военной службы.

Другие причины снятия с военного учета

Также граждане Украины снимаются с военного учета и перестают быть военнообязанными в других случаях.

Это:

достижение предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет;

осуждение к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

отбывание реального наказания в учреждении исполнения наказаний.

Также с военного учета должны снять людей, которые по тем или иным причинам теряют гражданство Украины.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации стать на военный учет и обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но и определенные категории женщин.

Добавим, что мобилизованные украинцы должны назначаться на должности согласно их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.