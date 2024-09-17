Как сняться без визита в ТЦК?

Очередь в ТЦК на снятие с военного учета. Фото: Николаевский ТЦК

Военнообязанные граждане, проживающие не по месту государственной регистрации, могут встать на учет в том ТЦК, где расположено место их фактического проживания. Для этого им не нужно ехать в предыдущий территориальный центр комплектования, чтобы сняться с учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине часть военнообязанных граждан живет не по месту государственной регистрации.

Поэтому в ситуации, когда гражданин живет не в том месте, где расположен его ТЦК, он может стать на учет в территориальном центре комплектования по фактическому месту жительства.

Нужно ли лично посещать ТЦК для снятия с военного учета

Для этого, объяснил Юрий Айвазян, нужно какое-то доказательство своего проживания в том или ином населенном пункте — например договор аренды жилья.

Относительно снятия с учета в предыдущем ТЦК, адвокат отметил: "Личное присутствие призывников, военнообязанных и резервистов для снятия или исключения из военного учета в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не обязательно".