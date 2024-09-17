Военный учет в Украине онлайн - как сняться без визита в ТЦК

Черга в ТЦК на зняття з військового обліку. Фото: Миколаївський ТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які живуть не за місцем державної реєстрації, можуть стати на облік у тому ТЦК, де розташоване місце їхнього фактичного проживання. Для цього їм не потрібно їхати у попередній територіальний центр комплектування, аби знятися там з обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні частина військовозобов’язаних громадян живе не за місцем державної реєстрації.

Тож у ситуації, коли фактично громадянин живе не в тому місце, де розташований його ТЦК, він може стати на облік у територіальному центрі комплектування за фактичним місцем проживання.

Чи треба особисто відвідувати ТЦК для зняття з військового обліку

Для цього, пояснив Юрій Айвазян, потрібен якийсь доказ свого проживання у тому чи іншому населеному пункті — наприклад, договір оренди житла.

Щодо ж зняття із обліку у попередньому ТЦК, адвокат зазначив: "Особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не обов’язкова".