Вернется ли ВР к рассмотрению вопроса о снижении мобилизационного возраста

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Сегодня главной целью является победа Украины и сохранение ее государственности. Рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста в парламенте не планируют.

Об этом в эфире Громадського радіо во вторник, 22 апреля, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Стефанчук отметил, что мобилизационный возраст уже снизили с 27 до 25 лет. Юноши младшего возраста могут служить по контракту. "Играть" с призывным возрастом Рада не будет, поскольку сейчас в приоритете оборона Украины и ее будущее.

"Тот "золотой фонд" Украины, кому сейчас от нуля до 18 лет, будут отстраивать страну после победы... ВСУ воюют ради них. Ради того, чтобы они имели свое будущее. Поэтому, я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении возраста мобилизации", — подытожил Стефанчук.

Напомним, количество должностей, которые может выбрать в армии молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, расширили. Ранее в рамках проекта были доступны только девять должностей, теперь — 18.

Также мы сообщали, что некоторые студенты могут потерять отсрочку. Это произойдет в случае принятия законопроекта об изменениях в процесс мобилизации и отсрочки от мобилизации.