В ВР прокомментировали новости о понижении мобилизационного возраста

ВСУ. Фото: Генштаб

Никаких законопроектов по снижению призывного возраста ниже 25 лет в парламенте в настоящее время нет.

Об этом Новини.LIVE сказал Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

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"Никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет в парламенте в настоящее время нет", — отписал депутат на вопрос Новини.LIVE о вероятности существования законопроекта о снижении мобилизационного возраста.

Скриншот ответа Федора Вениславского

Данную информацию подтвердили нардеп Алексей Гончаренко и руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Напомним, во вторник 24 декабря в интернет-издании "Полтавщина" появился блог депутата Полтавского областного совета Алексея Матюшенко о якобы проекте закона о снижении призывного возраста до 18 лет.

По его словам, документ уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет одобрения. Информацию об этом депутат Матющенко получил от представителя 17-й Полтавской бригады Нацгвардии Сергея Лунича. Мол, данная бригада готовится к приему новобранцев от 20 лет, чтобы они сразу приступили к боевой подготовке. Военным частям также была поставлена задача подготовиться к их прибытию для безоговорочного и быстрого старта подготовки.

"Из разговора стало понятно, что большая часть пополнения — это ребята лет 20. Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения, а выше по уровню мобилизационные органы заранее поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевой подготовке", — написал депутат Матющенко в своем блоге.

Скриншот сайта "Полтавщина"

Кроме Вениславского, данную информацию опровергли нардеп Алексей Гончаренко и руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложения партнеров по снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, сейчас основной проблемой является недостаток необходимого вооружения для бригад, а не возраст бойцов.

Позже эту информацию интервью Новини.LIVE подтверждал и советник руководителя ОП Михаил Подоляк. По его словам, заявления партнеров о снижении мобилизационного возраста удивительны на фоне нескольких месяцев просроченных поставок вооружения в Украину.