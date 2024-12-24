У ВР прокоментували новини про зниження мобілізаційного віку

ЗСУ. Фото: Генштаб

Жодних законопроектів щодо зниження призовного віку нижче 25 років у парламенті на даний час немає.

Про це Новини.LIVE сказав Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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"Жодних законопроектів щодо зниження призовного віку нижче 25 років у парламенті на даний час немає", — відписав депутат на питання Новини.LIVE щодо ймовірності існування законопроєкту про зниження мобілізаційного віку.

Скріншот відповіді Федіра Веніславського

Дану інформацію також підтвердили нардеп Олексій Гончаренко та керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у вівторок 24 грудня в інтернет-виданні "Полтавщина" зʼявився блог депутата Полтавської обласної ради Олексія Матюшенко про буцімто, проєкт закону щодо зниження призовного віку до 18 років.

За його словами, документ вже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення. Інформацію про це депутат Матющенко отримав від представника 17 Полтавської бригади Нацгвардії Сергія Лунича. Мовляв, дана бригада готується до прийому новобранців віком від 20 років, аби вони одразу приступили до бойової підготовки. Військовим частинам також поставили завдання підготуватися до їхнього прибуття для беззаперечного та швидкого старту підготовки.

"З розмови стало зрозуміло, що більша частина поповнення - це хлопці років 20. Сергій Лунич неохоче зізнався, що проєкт закону про зниження призовного віку з 25 до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді та чекає на своє схвалення, а вищі за рівнем мобілізаційні органи завчасно доручили військовим частинам підготуватися до прибуття новобранців, аби ті, не гаючи часу, приступили до бойової підготовки", — написав депутат Матющенко у своєму блозі.

Скріншот сайту "Полтавщина"

Окрім Веніславського, дану інформацію також спростували нардеп Олексій Гончаренко та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, 19 грудня Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозиції партнерів щодо знизити мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, наразі основною проблемою є нестача необхідного озброєння для бригад, а не вік бійців.

Пізніше цю інформацію інтерв'ю Новини.LIVE підтверджував й радник керівника ОП Михайло Подоляк. За його словами, заяви партнерів щодо зниження мобілізаційного віку є дивними на фоні кількамісячних протермінованих поставок озброєння до України.