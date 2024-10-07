Мобилизация в Украине — будет ли снижение мобилизационного возраста

Мобилизированы украинские военнослужащие. Фото: vechirniy.kyiv

Вооруженные силы Украины подают сигналы в комитет по безопасности парламента, что нужны люди "с другой физической подготовкой". Однако на повестке дня Верховной Рады нет вопроса снижения мобилизационного возраста до 20 лет.

Об этом сообщил нардеп, член оборонного комитета Вадим Ивченко в эфире "Громадському радіо".

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Снижение мобилизационного возраста до 20 лет

Ивченко поделился, что от ВСУ есть запросы относительно младших людей с лучшей физической подготовкой для того, чтобы более эффективно выполнять боевые задания. По данным военных, людям в возрасте 47-50 лет сложно выполнять приказы, о которых просят командиры бригад.

"Это сигналы только к нам, в Комитет нацбезопасности и обороны, но пока вопросы совсем не обсуждаются в комитете. Совершенно не стоит на повестке дня комитета и совсем не обсуждаются в Верховной Раде Украины", — отметил нардеп.

В то же время он добавил, что молодые и хорошо подготовленные люди не должны сидеть в тылу, штабах или выполнять бюрократическую работу. Они нужны на фронте, где будут эффективно выполнять боевые задачи.

По словам Ивченко, тыловую работу должны выполнять люди, которые ранены, проходят реабилитацию, физически неспособны и не могут работать на фронте.

"Тогда, когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно говорить о снижении возраста или о более профессиональной мобилизации. Мы же говорили, что мобилизация должна быть не так, что "всех подряд хватать", а только тех, кто будет выполнять в определенных частях задачи", — подчеркнул член комитета.

Также Ивченко сообщил, что за последний год мобилизация улучшилась, но людей все еще недостаточно. Пока только удается закрывать потери в бригадах, а не создавать новые или проводить качественные ротации.

Напомним, недавно майор бригады "Рубеж" Нацгвардии Виталий Литвин заявил, что война — дело молодых, и для того, чтобы одержать победу, в Украине нужно снизить мобилизационный возраст.

В то же время бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что снижать мобилизационный возраст еще больше в Украине не желательно. Это возможно только при необходимости в крайнем случае, поскольку возрастная категория 18-25 является будущим Украины.