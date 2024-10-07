Мобілізація в Україні — чи буде зниження мобілізаційного віку

Мобілізовані українські військовослужбовці. Фото: vechirniy.kyiv

Збройні сили України подають сигнали до безпекового комітету парламенту, що потрібно люди "з іншою фізичною підготовкою". Однак наразі на порядку денному Верховної Ради немає питання зниження мобілізаційного віку до 20 років.

Про це повідомив нардеп, член оборонного комітету Вадим Івченко в ефірі "Громадського радіо".

Читайте також:

Зниження мобілізаційного віку до 20 років в Україні

Івченко поділився, що від ЗСУ є запити щодо молодших людей з кращою фізичною підготовкою для того, аби ефективніше виконувати бойові завдання. За даними військових, людям віком 47-50 років важкувато виконувати накази, про які просять командири бригад.

"Це є сигнали тільки до нас, до Комітету нацбезпеки і оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються в Верховній Раді України", — зазначив нардеп.

Водночас він додав, що молоді та добре підготовлені люди не мають сидіти в тилу, в штабах чи виконувати бюрократичну роботу. Вони потрібні на фронті, де ефективно виконуватимуть бойові завдання.

За словами Івченка, тилову роботу мають виконувати ті люди, які поранені, проходять реабілітацію, фізично нездатні і не можуть працювати на фронті.

"Тоді, коли суспільство побачить лад у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про більш фахову мобілізацію. Ми ж говорили, що мобілізація має бути не так, що "всіх підряд хапати", а лише тих, хто буде виконувати у певних частинах завдання", — наголосив член комітету.

Також Івченко повідомив, що за останній рік мобілізація покращилася, але людей все ще недостатньою Наразі лише вдається закривати втрати в бригадах, а не створювати нові чи проводити якісні ротації.

Нагадаємо, нещодавно майор бригади "Рубіж" Нацгвардії Віталій Литвин заявив, що війна — діло молодих, і для того, щоб здобути перемогу, в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік.

Водночас колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що знижувати мобілізаційний вік ще більше в Україні не бажано. Це можливо лише при необхідності у крайньому разі, оскільки вікова категорія 18-25 є майбутнім України.