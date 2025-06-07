Планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст — ответ главы Верховной Рады

Снижение мобилизационного возраста — что говорят в парламенте
В парламенте пока не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста. Один раз его уже и так снизили.
Об этом в комментарии Еспресо сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Снижение мобилизационного возраста в Украине"Верховная Рада уже высказалась по этому вопросу один раз — мы снизили мобилизационный возраст до 25 лет. Других инициатив пока не планируется", — заявил представитель парламента.
Также он добавил, что юноши в возрасте от 18 лет, которые хотят приобщиться к рядам защитников Украины, могут сделать это по специальному контракту.
Ранее начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий сообщил, что программа "18–24", согласно которой к армии могут присоединиться молодые контрактники, набирает обороты. Ради службы некоторые юноши даже возвращаются из-за границы.
Также мы сообщали, что в ряды ВСУ могут присоединиться осужденные. Правда, некоторых заключенных в армию не принимают.
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