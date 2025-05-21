Мобілізація засуджених у травні 2025 — хто не може служити в ЗСУ

Засуджені українські громадяни. Фото: "Главком"

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації до лав ЗСУ призивають усіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, за умови, що вони не мають відстрочки та придатні за станом здоров'я. З весни 2024 року на військову службу за контрактом можуть потрапити й засуджені громадяни. Однак є категорії, яких не візьмуть в армію за жодних умов.

Кого з осіб, засуджених за злочини не мобілізують до лав ЗСУ, розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов в інтерв'ю "Укрінформ".

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Мобілізації не підлягають громадяни, засуджені за:

умисне вбивство двох або більше людей;

вбивство з особливою жорстокістю;

вбивство, поєднане з сексуальним зґвалтуванням;

злочини проти статевої свободи та недоторканості;

злочини, пов'язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смертей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

злочини проти національної безпеки України;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Також заступник міністра юстиції зазначив, що підставою для відмови у підписанні контракту може стати стан здоров'я громадянина. Рішення приймає військово-лікарська комісія.

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