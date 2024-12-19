Зеленский высказался об идее снижения мобилизационного возраста до 18 лет

Снижение мобилизационного возраста — Зеленский прокомментировал
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею от партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он заявил, что сейчас бригады без нужного вооружения, поэтому возраст неважен.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции на саммите в Брюсселе в четверг, 19 декабря.
Снижение мобилизационного возраста
"Если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница — ему 20 лет или 30?" — подчеркнул Зеленский.
По его словам, партнеры Украины обращают внимание на физические возможности военных, однако бригады "голые".
Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк критически высказался по поводу предложения снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет.
Также омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в случае, если это решение будет принято, то это может иметь плохие последствия.
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