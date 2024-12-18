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Зниження мобілізаційного віку — Подоляк різко відреагував

18 грудня 2024 23:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Подоляк висловився про ідеї зниження мобілізаційного віку до 18 років
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк різко прокоментував ідею зниження мобілізаційного віку в Україні до 18. Він наголосив, що для нього ці заяви "дивні".

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю для Новини.LIVE у середу, 18 грудня.

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Зниження мобілізаційного віку до 18 років

Подоляк заявив, що деякі партнери хочуть, аби Україна знизила мобілізаційний вік. 

"На повному серйозі виходять говорять: "Супер, ми знайшли рішення, класне рішення. У вас немає зброї, давайте ви в окопи просто посадите людей, яким не 25, наприклад, а 18", — зазначив він.

За його словами, після цього виникає питання:"Яке завдання ми хочемо вирішити? Що ми дамо їм в руки?"

Подоляк наголосив, що деякі партнери хочуть відправити в окоп людину, не надавши необхідної зброї. 

"Трошки соромно? За те, що на їх очах країна, яка є порушником міжнародного права, продовжує активно вбивати цивільне населення, а ти, маючи ресурси, ти все ще ведеш дискусію про те, чи потрібно, аби країна, на яку напали, вміла ефективно захищатися", — сказав він.

За його словами, подібні заяви є відголосом неготовності брати на себе відповідальності.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження віку мобілізації є недоцільним.

Також Подоляк зазначив, що інформаційна хвиля навколо "бусифікації" вщухла, але окремі випадки все ще фіксуються.

Офіс президента Михайло Подоляк українці Україна мобілізація

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