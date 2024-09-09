В ВСУ запустили новое мобильное приложение Імпульс — для чего оно нужно

Военный читает сообщение в телефоне. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжают цифровизировать армию, чтобы сделать жизнь военных немного проще и позволить им экономить свое драгоценное время. На этот раз в ВСУ вводится новое мобильное приложение "Імпульс".

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Для чего необходимо приложение и какие преимущества у него есть, рассказала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на официальной странице в соцсети Telegram.

Так, отмечается, что приложение "Імпульс" создается для автоматизации всех процессов, связанных со строевой частью и службой персонала. Таким образом Армия получит прозрачную и удобную систему управления персоналом на всех уровнях.

"В рамках поэтапной цифровой трансформации Вооруженных сил Украины военнослужащие Центра масштабирования технологических решений (Центр масштабирования технологических решений) разработали информационно-коммуникационную систему "Імпульс". "Імпульс" значительно уменьшит бюрократическое бремя и позволит военнослужащим больше внимания уделять другим важным текущим задачам. Сложные бумажные документы будут заменены простыми электронными", — говорится в сообщении.

Также в ВСУ подчеркнули, что разработка "Імпульс" происходит в соответствии с изменениями в приказе Министерства обороны Украины № 280 "Об утверждении Инструкции по организации учета личного состава в системе Министерства обороны Украины".

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