В ЗСУ запустили новий мобільний застосунок Імпульс — для чого він потрібен

Військовий читає повідомлення у телефоні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні продовжують цифровізувати армію, щоб зробити життя військових трішечки простішим та дозволити їм економити свій дорогоцінний час. Цього разу в ЗСУ запроваджують новий мобільний застосунок "Імпульс".

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Для чого необхідний додаток та які переваги він має, розповіла пресслужба Генерального штабу Збройних сил України на офіційній сторінці у соцмережі Telegram.

Так, зазначається, що застосунок "Імпульс" створюють для автоматизації всіх процесів, які пов'язані зі стройовою частиною та службою персоналу. Таким чином армія отримає прозору та зручну систему управління персоналом на всіх рівнях.

" У рамках поетапної цифрової трансформації Збройних сил України військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень (Центр масштабування технологічних рішень) розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс". "Імпульс" значно зменшить бюрократичний тягар та дозволить військовослужбовцям більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням. Складні паперові документи будуть замінені на прості електронні", — йдеться в повідомленні.

Також в ЗСУ підкреслили, що розробка "Імпульсу" відбувається у відповідно до змін до наказу Міністерства оборони України № 280 "Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України".

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