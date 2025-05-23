Представители ТЦК имеют право проверить у военнообязанного военный билет и удостоверение личности

Проверка документов представителями ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Поэтому мужчины должны иметь с собой документы, особенно военный билет в бумажном или электронном виде. В ТЦК Житомирщины сообщили, что военные имеют право на проверку таких документов.

Об этом сообщает Суспільне, которое получило комментарий на эту тему у начальника Житомирского областного ТЦК и СП, полковника Игоря Напольского.

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Полковник отметил, что в соответствии с действующим законодательством Украины, при проведении мобилизации (кроме целевой), уполномоченные представители ТЦК и СП имеют право требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предъявления военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность.

Это право предоставляется в соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабинета Министров Украины № 560. Уполномоченные представители ТЦК и СП осуществляют оповещение военнообязанных и проверяют наличие и достоверность военно-учетных данных у мужчин указанного возраста.

Проверка военно-учетного документа может проводиться по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, в местах массового скопления людей, а также на пунктах пропуска уполномоченными представителями ТЦК и СП или полицейскими.

Ранее сообщалось, что военнообязанный гражданин Украины имеет право на получение паспорта, даже находясь за границей. Но если он в это время разыскивается за СОЧ или нарушение воинского учета, документ ему могут и не выдать.

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