Як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2025 року — правила та нюанси

128-ма гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Через повномасштабну війну, яку розв'язала росія, в Україні триває воєнний стан. На час особливого періоду всі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки, броні та визнані ВЛК придатними, підлягають мобілізації на військову службу. Питання призову залишається також актуальним для осіб, які мають військовий досвід або певний військовий статус. Зокрема, офіцерів запасу.

Як саме відбувається мобілізація офіцерів запасу 2025 року та які правила отримання відстрочки діють, пояснили фахівці юридичної компанії INSEININ.

Читайте також:

Хто такі офіцери запасу

Офіцер запасу — особа з офіцерським званням, яка не є активним членом регулярних військових підрозділів, які виконують оперативні завдання та постійно знаходяться на військовій службі. Проте, вони є важливим кадровим резервом для ЗСУ.

До категорії офіцерів запасу належать:

випускники військових кафедр цивільних вишів, які після завершення навчання здобули первинне офіцерське звання;

особи, які служили у ЗСУ на офіцерських посадах і були звільнені у запас;

військовослужбовці, які закінчили службу, але ще не досягли граничного віку перебування у запасі.

Водночас, відповідно до українського законодавства, зокрема Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", офіцери запасу мають статус військовозобов'язаних, а отже підлягають мобілізації на загальних підставах. Військовий облік офіцерів запасу здійснюється ТЦК та СП.

Тож, вони, як і інші військовозобов'язані, повинні регулярно оновлювати військово-облікові дані, повідомляти ТЦК про зміни, та проходити військово-лікарську комісію (один раз на рік під час воєнного стану).

Навчання слухачів центру підготовки офіцерів запасу ЗУНУ. Фото: wunu.edu.ua

Як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2025 року та які правила отримання відстрочки

Офіцери запасу можуть бути призвані на військову службу на загальних підставах, якщо військово-лікарська комісія визнала їх придатними та відсутні причини для оформлення відстрочки. Усі причини та обставини, за якими можна оформити відстрочку, викладені у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Щоб отримати відстрочку, офіцер запасу повинен звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП, де перебуває на обліку та подати документи, які підтверджують його право.

Категорії осіб, що можуть бути мобілізовані:

офіцери запасу віком до 60 років (для окремих категорій до 65 років);

особи, які не мають законних підстав для відстрочки.

Вони можуть бути призначені на офіцерські посади або виконувати обов'язки за своєю військовою спеціальністю. Офіцери запасу можуть бути залучені до командних, штабних, адміністративних та бойових посад. Деякі можуть пройти перепідготовку перед направленням у війська.

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли, кого з українців першочергово мобілізуватимуть до лав ЗСУ у квітні 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, кого у квітні 2025 року можуть мобілізувати виключно за добровільною згодою.

Також ми інформували, коли чоловіків старше 60 років можуть призвати до війська.