Представники ТЦК мають право перевірити у військовозобов'язаного військовий квиток та посвідчення особи

Зустріч з ТЦК — які документи мають право перевірити військові
Як відомо, в Україні тривають мобілізаційні заходи. Тому чоловіки повинні мати із собою документи, а особливо військовий квиток в паперовому чи електронному вигляди. У ТЦК Житомирщини повідомили, що військові мають право на перевірку таких документів.
Про це повідомляє Суспільне, яке отримало коментар на цю тему у начальника Житомирського обласного ТЦК та СП, полковника Ігоря Напольського.
Які документи можуть перевіряти військові з ТЦК
Полковник зазначив, що відповідно до чинного законодавства України, під час проведення мобілізації (крім цільової), уповноважені представники ТЦК та СП мають право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років пред'явлення військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу.
Це право надається відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабінету Міністрів України № 560. Уповноважені представники ТЦК та СП здійснюють оповіщення військовозобов'язаних та перевіряють наявність і достовірність військово-облікових даних у чоловіків зазначеного віку.
Перевірка військово-облікового документа може проводитися за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, у місцях масового скупчення людей, а також на пунктах пропуску уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліцейськими.
Раніше повідомлялось, що військовозобов'язаний громадянин України має право на отримання паспорта, навіть перебуваючи за кордоном. Але якщо він у цей час розшукується за СЗЧ чи порушення військового обліку, документ йому можуть і не видати.
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