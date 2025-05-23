Представники ТЦК мають право перевірити у військовозобов'язаного військовий квиток та посвідчення особи

Перевірка документів представниками ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, в Україні тривають мобілізаційні заходи. Тому чоловіки повинні мати із собою документи, а особливо військовий квиток в паперовому чи електронному вигляди. У ТЦК Житомирщини повідомили, що військові мають право на перевірку таких документів.

Про це повідомляє Суспільне, яке отримало коментар на цю тему у начальника Житомирського обласного ТЦК та СП, полковника Ігоря Напольського.

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Полковник зазначив, що відповідно до чинного законодавства України, під час проведення мобілізації (крім цільової), уповноважені представники ТЦК та СП мають право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років пред'явлення військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу.

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Це право надається відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабінету Міністрів України № 560. Уповноважені представники ТЦК та СП здійснюють оповіщення військовозобов'язаних та перевіряють наявність і достовірність військово-облікових даних у чоловіків зазначеного віку.

Перевірка військово-облікового документа може проводитися за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, у місцях масового скупчення людей, а також на пунктах пропуску уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліцейськими.

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Раніше повідомлялось, що військовозобов'язаний громадянин України має право на отримання паспорта, навіть перебуваючи за кордоном. Але якщо він у цей час розшукується за СЗЧ чи порушення військового обліку, документ йому можуть і не видати.

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