Как уволиться с военной службы если погиб родственник на войне - документы и условия

Увольнение из ВСУ из-за гибели родственника на войне — детали
Военнослужащие могут уволиться со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, если они отвечают условиям, определенным в части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Одним из оснований является потеря близкого родственника при участии в антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности или сдерживанию агрессии.
Какие документы нужно подавать и куда следует обращаться объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Какие документы нужно подать для увольнения из ВСУ из-за смерти родственника-военного
- Подтверждение родственных связей: документы, удостоверяющие отношения с умершим (свидетельство о рождении, браке и т.п.).
- Копия удостоверения: члена семьи погибшего Защитника или ветерана войны или выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
- Документы о факте гибели: свидетельство о смерти, документы о гибели при участии в боевых действиях или судебное решение об объявлении лица умершим.
- Выписка из Реестра пропавших без вести: или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим.
Как получить выписку из Единого реестра ветеранов войны
Для получения необходимого выписки следует обратиться в Министерство по делам ветеранов Украины. Процедура бесплатная.
Необходимые документы для запроса:
- письменное обращение;
- копия первой страницы паспорта гражданина Украины;
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- данные из Реестра предоставляются в виде справки в бумажной или электронной форме. Информация касается статуса ветерана войны, назначенных льгот и пособий.
Нужно ли подавать подъемник по отношению к погибшему родственнику
Для увольнения со службы из-за потери близкого родственника необходимо добавить в рапорт выписку из Реестра ветеранов войны по отношению к погибшему. Запрос на получение выписки должен соответствовать статье 16 Закона Украины "О защите персональных данных".
Напомним, мы объясняли как действовать и куда обращаться в случае получения информации о смерти родственника на войне и кто должен организовать захоронение.
Также адвокат объяснил, что будет с долгами родственника, погибшего на войне.
Читайте Новини.LIVE!