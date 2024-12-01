Как уволиться с военной службы если погиб родственник на войне - документы и условия

Захоронение павшего военного. Фото: Армія.Inform

Военнослужащие могут уволиться со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, если они отвечают условиям, определенным в части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Одним из оснований является потеря близкого родственника при участии в антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности или сдерживанию агрессии.

Какие документы нужно подавать и куда следует обращаться объяснил адвокат Юрий Айвазян.

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Подтверждение родственных связей: документы, удостоверяющие отношения с умершим (свидетельство о рождении, браке и т.п.).

Копия удостоверения: члена семьи погибшего Защитника или ветерана войны или выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Документы о факте гибели: свидетельство о смерти, документы о гибели при участии в боевых действиях или судебное решение об объявлении лица умершим.

Выписка из Реестра пропавших без вести: или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим.

Как получить выписку из Единого реестра ветеранов войны

Для получения необходимого выписки следует обратиться в Министерство по делам ветеранов Украины. Процедура бесплатная.

Необходимые документы для запроса:

письменное обращение;

копия первой страницы паспорта гражданина Украины;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

данные из Реестра предоставляются в виде справки в бумажной или электронной форме. Информация касается статуса ветерана войны, назначенных льгот и пособий.

Нужно ли подавать подъемник по отношению к погибшему родственнику

Для увольнения со службы из-за потери близкого родственника необходимо добавить в рапорт выписку из Реестра ветеранов войны по отношению к погибшему. Запрос на получение выписки должен соответствовать статье 16 Закона Украины "О защите персональных данных".

Напомним, мы объясняли как действовать и куда обращаться в случае получения информации о смерти родственника на войне и кто должен организовать захоронение.

Также адвокат объяснил, что будет с долгами родственника, погибшего на войне.