Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Увольнение из ВСУ из-за гибели родственника на войне — детали arrow

Увольнение из ВСУ из-за гибели родственника на войне — детали

1 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как уволиться с военной службы если погиб родственник на войне - документы и условия
Захоронение павшего военного. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие могут уволиться со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, если они отвечают условиям, определенным в части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Одним из оснований является потеря близкого родственника при участии в антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности или сдерживанию агрессии.

Какие документы нужно подавать и куда следует обращаться объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Какие документы нужно подать для увольнения из ВСУ из-за смерти родственника-военного

  • Подтверждение родственных связей: документы, удостоверяющие отношения с умершим (свидетельство о рождении, браке и т.п.).
  • Копия удостоверения: члена семьи погибшего Защитника или ветерана войны или выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
  • Документы о факте гибели: свидетельство о смерти, документы о гибели при участии в боевых действиях или судебное решение об объявлении лица умершим.
  • Выписка из Реестра пропавших без вести: или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим.

Как получить выписку из Единого реестра ветеранов войны

Для получения необходимого выписки следует обратиться в Министерство по делам ветеранов Украины. Процедура бесплатная.

Необходимые документы для запроса:

  • письменное обращение;
  • копия первой страницы паспорта гражданина Украины;
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • данные из Реестра предоставляются в виде справки в бумажной или электронной форме. Информация касается статуса ветерана войны, назначенных льгот и пособий.

Нужно ли подавать подъемник по отношению к погибшему родственнику

Для увольнения со службы из-за потери близкого родственника необходимо добавить в рапорт выписку из Реестра ветеранов войны по отношению к погибшему. Запрос на получение выписки должен соответствовать статье 16 Закона Украины "О защите персональных данных".

Напомним, мы объясняли как действовать и куда обращаться в случае получения информации о смерти родственника на войне и кто должен организовать захоронение.

Также адвокат объяснил, что будет с долгами родственника, погибшего на войне.

закон смерть ВСУ увольнение военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:11 Оккупация Угледара позволила РФ продвигаться в Донецкой области

20:11 Зачем заливать хурму горячей водой — рабочий секрет

20:07 ГНС частично разъяснила закон о повышении налогов — документ

20:00 Увольнение из ВСУ из-за гибели родственника на войне — детали

19:43 Отключения света в Украине усилят — графики на завтра

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:27 Российско-сирийская авиация усиленно бомбит Идлиб, — Reuters

19:17 Войска НАТО в Украине — Зеленский назвал ключевую проблему

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

18:58 FT назвало количество военных, которые бегут с учений в Польше

18:54 В ХАМАС назвали количество погибших в секторе Газа

20:11 Оккупация Угледара позволила РФ продвигаться в Донецкой области

20:11 Зачем заливать хурму горячей водой — рабочий секрет

20:07 ГНС частично разъяснила закон о повышении налогов — документ

20:00 Увольнение из ВСУ из-за гибели родственника на войне — детали

19:43 Отключения света в Украине усилят — графики на завтра

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:27 Российско-сирийская авиация усиленно бомбит Идлиб, — Reuters

19:17 Войска НАТО в Украине — Зеленский назвал ключевую проблему

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

18:58 FT назвало количество военных, которые бегут с учений в Польше

18:54 В ХАМАС назвали количество погибших в секторе Газа

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК