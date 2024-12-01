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Звільнення із ЗСУ через загибель родича на війні — що варто знати

1 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як звільнитися з військової служби якщо загинув родич на війні — документи та умови
Поховання полеглого військового. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, якщо вони відповідають умовам, визначеним у частині 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Однією з підстав є втрата близького родича під час участі в антитерористичній операції, заходів із забезпечення національної безпеки чи стримування агресії.

Які документи потрібно подавати та куди варто звертатися пояснив адвокат Юрій Айвазян.

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Які документи потрібно подати для звільнення із ЗСУ через смерть родича-військового

  • Підтвердження родинних зв’язків: документи, що засвідчують відносини з померлим (свідоцтво про народження, шлюб тощо).
  • Копія посвідчення: члена сім’ї загиблого Захисника чи ветерана війни або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
  • Документи про факт загибелі: свідоцтво про смерть, документи про загибель під час участі в бойових діях або судове рішення про оголошення особи померлою.
  • Витяг із Реєстру зниклих безвісти: або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи померлою.

Як отримати витяг із Єдиного реєстру ветеранів війни

Для отримання необхідного витягу слід звернутися до Міністерства у справах ветеранів України. Процедура є безкоштовною.

Необхідні документи для запиту:

  • письмове звернення;
  • копія першої сторінки паспорта громадянина України;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
  • дані з Реєстру надаються у вигляді довідки в паперовій або електронній формі. Інформація стосується статусу ветерана війни, призначених пільг і допомог.

Чи потрібно подавати витяг стосовно загиблого родича

Для звільнення зі служби через втрату близького родича необхідно додати до рапорту витяг із Реєстру ветеранів війни стосовно загиблого. Запит на отримання витягу повинен відповідати статті 16 Закону України "Про захист персональних даних".

Нагадаємо, ми пояснювали, як діяти та куди звертатися у разі отриманні інформації про смерть родича на війні та хто має організувати поховання. 

Також адвокат пояснив, що буде з боргами родича, який загинув на війні. 

закон смерть ЗСУ звільнення військовослужбовці

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