Увольнение из армии - причины увольнения - уход за ребенком как причина увольнения из ВСУ

Военнослужащий с ребенком. Фото: Новини.PRO

Военнослужащий имеет право уволиться из рядов ВСУ по уходу за несовершеннолетними детьми, если мать детей умерла или лишена родительских прав. Для увольнения нужно подать вместе с рапортом документы, подтверждающие, что за детьми некому ухаживать.

Об этом написали юристы на портале "Консультант".

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Увольнение по уходу за детьми

Военнослужащие, проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на увольнение по ряду семейных причин.

В частности, по уходу за несовершеннолетними детьми. Но само по себе наличие детей младше 18 лет не является основанием для увольнения.

Какие документы нужны

Если несовершеннолетних детей меньше троих, то увольнение из рядов ВСУ по уходу за ними предоставляется только тогда, когда второй супруг умер или был лишен родительских прав.

Поэтому для увольнения в такой ситуации, кроме рапорта на имя командира воинской части, военнослужащий должен подать еще и документы, удостоверяющие отсутствие второго супруга — свидетельство о смерти или решении суда о лишении родительских прав.