Як правильно звільнитися із лав ЗСУ

Процедура звільнення з армії після поранення — що радять юристи
Процес звільнення військового із лав ЗСУ після поранення починається з проходження військово-лікарської комісії. Якщо комісія не погодить визнання такого військового непридатним до проходження військової служби, це рішення можна оскаржити у центральній ВЛК, а потім вже – у судовому порядку.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
З чого починається звільнення з армії
Частина військовослужбовців має право звільнитися з лав ЗСУ, зокрема, після поранення.
Для цього спочатку треба пройти військово-лікарську комісію.
"Процедуру звільнення можливо буде розпочати лише після постанови ВЛК, в якій буде зазначено, що військовий визнаний непридатним до проходження військової служби з виключенням з обліку або тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Що робити після відмови ВЛК
Юрист Євген Корнійчук зазначив, що можливий варіант із відмовою військово-лікарської комісії щодо звільнення.
"У разі не погодження рішення ВЛК, його можна буде оскаржити у ЦВЛК. Якщо не вийде — тоді вже у судовому порядку", — підкреслив Корнійчук.
Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення із військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.
Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.
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