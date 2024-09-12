Служба в армии - увольнение из армии - увольнение из рядов ВСУ - обжалование действий командира при увольнении

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Если командование тормозит процесс увольнения военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины, он может обратиться в суд. Также можно отправить рапорт "Укрпоштою" ценным письмом или через приложение "Армія+".

Об этом сообщили на портале consultant.net.ua.

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Военнослужащий ВСУ имеет право уволиться из рядов армии по ряду причин. Есть случаи, когда командование не спешит завершать этот процесс.

Юристы объяснили, что делать военному в такой ситуации.

"Единственный путь — это обращаться в суд и обжаловать бездействие командира", — говорится в ответе юристов на вопросы военнослужащего.

Как долго будут рассматривать рапорт

"Дополнительно можете прислать рапорт "Укрпоштою" ценным письмом с описанием вложенного или через "Армія+", — подчеркнули юристы.

По словам юристов, рассмотреть рапорт должны в течение 14 дней.