Служба в армії - звільнення з армії - звільнення із лав ЗСУ - оскарження дій командира при звільненні

Звільнення із ЗСУ — як оскаржити бездіяльність командира
Якщо командування гальмує процес звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України, він може звернутися до суду. Також можна надіслати рапорт "Укрпоштою" цінним листом чи через застосунок "Армія+".
Про це написали на порталі consultant.net.ua.
Звільнення з лав Збройних сил України
Військовослужбовець ЗСУ має право звільнитися з лав армії з низки причин. Та є випадки, коли командування не поспішає завершувати цей процес.
Юристи пояснили, що робити військовому у такій ситуації.
"Єдиний шлях — це звертатись до суду та оскаржувати бездіяльність командира", — йдеться у відповіді правників на питання військовослужбовця.
Як довго розглядатимуть рапорт
"Додатково можете надіслати рапорт "Укрпоштою" цінним листом з описом вкладеного або через застосунок "Армія+", — підкреслили юристи.
За словами правників, розглянути рапорт повинні протягом 14 днів.
Читайте Новини.LIVE!