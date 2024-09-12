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Звільнення із ЗСУ — як оскаржити бездіяльність командира

12 вересня 2024 23:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Служба в армії - звільнення з армії - звільнення із лав ЗСУ - оскарження дій командира при звільненні
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо командування гальмує процес звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України, він може звернутися до суду. Також можна надіслати рапорт "Укрпоштою" цінним листом чи через застосунок "Армія+".

Про це написали на порталі consultant.net.ua.

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Військовослужбовець ЗСУ має право звільнитися з лав армії з низки причин. Та є випадки, коли командування не поспішає завершувати цей процес.

Юристи пояснили, що робити військовому у такій ситуації.

"Єдиний шлях — це звертатись до суду та оскаржувати бездіяльність командира", — йдеться у відповіді правників на питання військовослужбовця.

Як довго розглядатимуть рапорт

"Додатково можете надіслати рапорт "Укрпоштою" цінним листом з описом вкладеного або через застосунок "Армія+", — підкреслили юристи.

За словами правників, розглянути рапорт повинні протягом 14 днів.

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