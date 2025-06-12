Увольнение из рядов ВСУ - можно ли уволиться после окончания контракта

Военнослужащий ВСУ. Фото: 36 ОБрМП

Военнослужащий, подписавший контракт с Вооруженными силами Украины, не может уволиться после завершения действия контракта — это соглашение автоматически продлевается до конца военного положения. Но существует одно исключение, которое позволяет увольнение после завершения контракта.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился военнослужащий, который проходит военную службу в составе Сил обороны Украины по контракту.

Мужчина поинтересовался, может ли он уволиться после того, как закончится срок контракта.

В ответе адвокат Юрий Айвазян отметил, что в общей ситуации такой шаг невозможен.

"Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков — на период проведения мобилизации или действия военного положения", — подчеркнул юрист.

Исключение из правила о продлении контракта

Впрочем, добавил адвокат, существует одно исключение, когда после окончания действия контракта военнослужащий имеет право уволиться.

"Вы имеете право на увольнение по окончанию срока контракта, если последний был заключен во время действия военного положения", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие нюансы есть в процессе увольнения из рядов ВСУ по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, сколько денег получит военнослужащий при увольнении из рядов ВСУ.