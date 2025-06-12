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Звільнення із ЗСУ після закінчення контракту — чи можливо це

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 20:00
Звільнення з лав ЗСУ - чи можна звільнитися після закінчення контракту
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 36 ОБрМП
Ключові моменти Контракт закінчився — що далі Виняток з правила про продовження контракту

Військовослужбовець, який підписав контракт зі Збройними силами України, не може звільнитися після завершення дії контракту — ця угода автоматично продовжується до кінця воєнного стану. Але існує один виняток, який дозволяє звільнення після завершення контракту.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Контракт закінчився — що далі

До юристів звернувся військовослужбовець, який проходить військову службу у складі Сил оборони України за контрактом.

Чоловік поцікавився, чи може він звільнитися після того, як закінчиться термін контракту.

У відповіді адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у загальній ситуації такий крок є неможливим.

"Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки — на період проведення мобілізації чи дії воєнного стану", — підкреслив юрист.

Виняток з правила про продовження контракту

Втім, додав адвокат, існує один виняток, коли після закінчення дії контракту військовослужбовець має право звільнитися.

"Ви маєте право на звільнення по закінченню строку контракту, якщо останній був укладений під час дії воєнного стану", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нюанси є у процесі звільнення з лав ЗСУ за віком.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки грошей отримає військовослужбовець під час звільнення з лав ЗСУ.

ЗСУ звільнення воєнний стан контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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