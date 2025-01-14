Увольнение из армии — когда можно уволить из ВСУ после завершения контракта

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

Военнослужащий, который служит по контракту, не может уволиться из ВСУ даже после завершения срока действия контракта. Единственным исключением является ситуация, когда военный подписал контракт уже во время действия военного положения.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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Контрактная служба во время военного положения

В особый период, во время действия военного положения, меняется ситуация с контрактной службой в Вооруженных силах Украины.

В частности, несмотря на завершение срока действия контракта, военная служба все равно продолжается до завершения войны или до конца проведения всеобщей мобилизации.

Кто может уволиться, несмотря на войну

Впрочем, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, существует одно исключение, когда военнослужащего контрактной службы могут уволить из ВСУ.

Это возможно тогда, когда военнослужащий, у которого закончился срок военной службы, подписал контракт на службу в ВСУ уже во время действия военного положения.

Такой военный, если он не выразил желание продолжить службу в ВСУ, может уволиться из армии после завершения контракта.

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